Врач скорой помощи назвал градус, с которого начинается экстремальная жара

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Экстремальные температуры с медицинской точки зрения начинаются с 25-27 градусов, если влажность составляет порядка 50 процентов, заявил врач-терапевт, доктор медицинских наук, автор книги «Пока едет скорая» Андрей Звонков в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы».Он подчеркнул, что для людей с обостренным отношением к влажности, температуре воздуха при резком повышении температуры адаптироваться достаточно трудно. Однако есть и те, кому жара полезна.

— Они сейчас на пляже, лежат и загорают. Но хуже жару воспринимают люди с гипертонической болезнью, сердечными заболеваниями, это те люди, которые попадают в категорию группы риска. Еще в ней одинокие пожилые люди. Они живут в жаре, каждое лето мы теряем таких стариков, потому что сгущается кровь. Образуются тромбозы, они умирают от инфарктов и инсультов, — заявил врач.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Кому полезна жара

По словам собеседника, беречь себя несложно, нужно не забывать пить и разжижать кровь аспирином. Врачи скорой помощи выезжают на вызовы к тем, кто уехал на дачу и забыл лекарства, те, кто имеет лишний вес.

—Есть препараты, которые специально ориентированы для пациентов с кардиологическими проблемами. Они дозированы таким образом, что их переесть достаточно сложно. Он никак себе вреда не нанесет. Главное правило — четверть аспирина в день для разжижения крови, — считает медик.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о трех неочевидных рисках для организма в жару.

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