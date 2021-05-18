Петр Толстой обсудил с руководством ОРТЦ «Москва» изменение схемы движения у территории комплекса

Фото: Александр Чикин

Депутат Государственной думы от Люблинского округа Петр Толстой встретился с руководством оптово-розничного торгового центра «Москва» по поводу реорганизации дорожного движения рядом с объектом. Решено сохранить вход на территорию рынка со стороны Краснодарской улицы, а выход перенаправить на другие улицы.

— Мы пришли к выводу, что это поможет решить вопрос с засильем нелегальных такси и отстоя маршрутных такси. Пробки, из-за которых жители района были вынуждены буквально прорываться к своим домам, должны уйти в историю, — сказал Петр Толстой.

Уже в ближайшие дни изменят порядок входа и выхода с территории ОТРЦ «Москва». Дополнительный контроль за реорганизацией движения будут осуществлять сотрудники ГИБДД.

На прошлой неделе депутат провел выездное совещание у территории, прилегающей к ОРТЦ «Москва», совместно с главой управы Люблина Алексеем Бирюковым, руководством окружного ГИБДД и ОВД. По итогам встречи Петр Толстой призвал изменить логистику входов и выходов с рынка.

Парламентарий подчеркнул, что рынок, где работают тысячи людей, должен продолжить работу — быть полезным для москвичей, а не источником неудобств. При этом движение на улице Краснодарской, одной из главных магистралей района Люблино, необходимо разгрузить для жителей.

Ожидается, что закрытие входа на территорию ОРТЦ «Москва» со стороны Краснодарской поможет в дальнейшем избежать стихийной парковки нелегальных такси, перекрывающих две–три полосы для движения.

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