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СМИ рассказали, как НАТО готовится к высадке спецназа в Крыму
Фото: US Air Force

СМИ рассказали, как НАТО готовится к высадке спецназа в Крыму

Кирилл Николаев

Армия

Проведенные в начале мая учения под командованием специальных операций США в Европе направлены на отработку маневров в случае конфликта с Россией. Об этом сообщает Business Insider.

По данным издания, Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС США. При этом автор статьи подчеркнул, что Москва лишает Вашингтон господства на море и воздухе, а Крым является мощной крепостью, которая защищает южные рубежи России.

Отработка маневров коснулась и экипажей боевых катеров специального назначения ВМС США. Военнослужащие тренировались эффективно действовать в разных водоемах. В учениях также участвовали спецназовцы из Австрии, Болгарии, Хорватии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании, Украины и Великобритании.

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КрымСШАучения
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