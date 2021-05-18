МИД РФ призвал Израиль и Палестину к немедленному прекращению огня

Фото: МИД РФ

Россия призывает Израиль и Палестину к незамедлительному прекращению огня. Об этом во вторник, 18 мая, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов.

По его словам, МИД находится в постоянном контакте с обеими сторонами конфликта, а также с Организацией Объединенных Наций (ООН) и арабскими партнерами.

— Так что продолжаются контакты, но пока, к сожалению, не очень получается прекращение огня. Это должно быть незамедлительно сделано с обеих сторон, — приводит слова Богданова РИА Новости.

Он добавил, что сторонам конфликта нужно садиться за стол переговоров и договариваться.

Конфликт между Израилем и Палестиной

Напомним, 7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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