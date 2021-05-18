Комиссия Совфеда составит список опасных для России цифровых ресурсов

Фото: Пресс-служба Совфеда

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета России намерена к сентябрю завершить работу по составлению списка опасных цифровых ресурсов для страны. Об этом во вторник, 18 мая, сообщил глава комиссии Андрей Климов.

По его словам, в российском законодательстве стоит прописать понятие «цифровой суверенитет». Также комиссия и профильные ведомства планируют разработать «дорожную карту» по защите несовершеннолетних от деструктивного влияния цифровых платформ.

— По итогам выборов в Госдуму, возможно, придется уточнить правила размещения политической рекламы в соцсетях, — приводит слова Климова РИА Новости.

Он добавил, что еще один вопрос, который обсудит комиссия, — локализация иностранных цифровых платформ на территории РФ.

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