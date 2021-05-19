Хайди Клум рассказала о браке с гитаристом Tokio Hotel, который моложе ее на 16 лет

Фото: instagram.com/heidiklum

Модель Хайди Клум рассказала о браке с Томом Каулитцем — гитаристом немецкой группы Tokio Hotel. Модель старше своего супруга на 16 лет.

Клум и Каулитц тайно поженились в 2019 году, и, несмотря на разницу в возрасте, партнеры прекрасно ладят.

— Скоро мне стукнет 48, и я замужем в третий раз, и мой третий брак — это просто прелесть, — рассказала Клум в интервью Entertainment Tonight.

Модель считает музыканта второй половинкой, которую она наконец-то обрела. Клум отметила, что отношения с Каулитцем заставляют ее снова чувствовать себя романтиком.

— Я словно большой романтик, совершаю много странных поступков. Например, повсюду оставляю записки и много делаю для него. Это так прекрасно, когда твой партнер отвечает тебе тем же, — рассказала модель.

Клум и Каулитц встречались на протяжении года, прежде чем поженились.

Ранее Хайди Клум была замужем за певцом Силом — с 2005 по 2014 год, а с 1997 по 2002 год — за стилистом Риком Пипино.

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