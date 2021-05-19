Одиннадцать детей пострадали при распылении газового баллончика в школе Новокузнецка

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В Новокузнецке врачи госпитализировали 11 детей, которые пострадали при распылении неизвестного вещества в школе. Об этом сообщили в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса в среду, 19 мая.

Уточняется, что инцидент произошел в школе № 26.

— В результате распыления неизвестного вещества госпитализированы 11 детей, на месте работают бригады центра медицины катастроф и скорой помощи, — говорится в сообщении.

Врачи рассказали, что состояние пострадавших оценивается на уровне легкой степени тяжести. Их возраст и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает ТАСС.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, что один из учеников принес в школу газовый баллончик.

В пресс-службе главного управления МВД по Кемеровской области заявили, что всех учеников, педагогов и сотрудников эвакуировали из здания школы. Проводится проверка.

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