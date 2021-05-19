Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Диетолог рассказала об опасных последствиях позднего ужина
Фото: pixabay.com

Диетолог рассказала об опасных последствиях позднего ужина

Елена Фролова

Здоровье

Поздний ужин несет множество негативных последствий. Помимо набора лишнего веса, среди них есть сбой в работе гормонов, преждевременное старение и высокий уровень стресса. Подробно об этом рассказала диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, организм человека подчиняется циркадным ритмам. Это означает, что самый высокий обмен веществ происходит в утренние часы, а самый низкий — в вечерние. Тот, кто расположен к набору веса, будет поправляться, если будет ужинать поздно вечером, считает диетолог.

В темное время суток скорость обмена веществ у человека низкая, так как организм готовится ко сну. Из-за этого вся съеденная пища не будет подвергаться биотрансформации, а избыток энергии будет откладываться.

Помимо этого, поздний ужин сбивает работу гормонов ночного времени. Это может привести к гормональному дисбалансу — неполноценному сну, отсутствию возможности качественно восстанавливаться ночью, повреждению процесса жиросжигания и так далее.

— Иначе говоря, все бонусы, предоставляемые ночным сном, человек потеряет. А ведь именно гармоничный сон дает нам все, чтобы удержать молодость, — подчеркнула Маргарита Королева.

Люди обеспечат себе преждевременное старение, набор лишнего веса, повышение уровня стресса, так как сбой в работе ночных гормонов ведет к увеличению кортизола. В результате организму не удается полноценно восстановиться, отмечает ФАН.

Читайте также: Диетолог перечислила пять вредных привычек, которые мешают похудеть

сонгормоныдиетолог
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Рощин
Алексей Рощин

Агрессия и конфликты, которых нельзя избегать

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изгнать насилие из книг невозможно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Плохой боевик — идеальное пособие для убийц и насильников

Руслан Клинский
Руслан Клинский

С самоката — в кому: почему разбился солист Мариинки

Александр Чубарьян
Александр Чубарьян

Ключевые события нашей истории должны знать все

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Все мнения
О проекте