Диетолог рассказала об опасных последствиях позднего ужина

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Поздний ужин несет множество негативных последствий. Помимо набора лишнего веса, среди них есть сбой в работе гормонов, преждевременное старение и высокий уровень стресса. Подробно об этом рассказала диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, организм человека подчиняется циркадным ритмам. Это означает, что самый высокий обмен веществ происходит в утренние часы, а самый низкий — в вечерние. Тот, кто расположен к набору веса, будет поправляться, если будет ужинать поздно вечером, считает диетолог.

В темное время суток скорость обмена веществ у человека низкая, так как организм готовится ко сну. Из-за этого вся съеденная пища не будет подвергаться биотрансформации, а избыток энергии будет откладываться.

Помимо этого, поздний ужин сбивает работу гормонов ночного времени. Это может привести к гормональному дисбалансу — неполноценному сну, отсутствию возможности качественно восстанавливаться ночью, повреждению процесса жиросжигания и так далее.

— Иначе говоря, все бонусы, предоставляемые ночным сном, человек потеряет. А ведь именно гармоничный сон дает нам все, чтобы удержать молодость, — подчеркнула Маргарита Королева.

Люди обеспечат себе преждевременное старение, набор лишнего веса, повышение уровня стресса, так как сбой в работе ночных гормонов ведет к увеличению кортизола. В результате организму не удается полноценно восстановиться, отмечает ФАН.

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