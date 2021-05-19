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Ночные грабители лишили столичную компанию дорогих ноутбуков
Фото: freepik.com

Ночные грабители лишили столичную компанию дорогих ноутбуков

Анастасия Колоскова

Происшествия

Неизвестные обокрали офис одной из московских компаний, который расположен на северо-востоке столицы. Об этом в среду, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратилась генеральный директор фирмы. Она рассказала, что в ночь на вторник неизвестные проникли в офис компании, находящейся в доме 9 строение 6 по Нижнему Сусальному переулку, взломав дверной замок. Злоумышленники вынесли из помещения три дорогостоящих ноутбука.

Материальный ущерб компании составил 244 000 рублей.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

Ранее мужчина обокрал ювелирный магазин на востоке столицы.

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