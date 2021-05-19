Девушка похитила золотой браслет из магазина в центре Москвы

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Манежная площадь, 1с2 Карта всех событий

Девушка похитила золотой браслет из магазина, расположенного в центре столицы. Об этом в среду, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в торговой точке в доме 1, строение 2, на Манежной площади. Директор магазина сообщила полицейским, что неизвестная девушка похитила из торгового зала золотой браслет.

По данному факту проводится проверка. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Ранее сообщалось о краже из ювелирного магазина на востоке столицы. Трофеем неизвестного похитителя стали два золотых кольца с бриллиантами.

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