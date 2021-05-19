Составлен топ-5 знаков зодиака, обладающих тонким чувством юмора

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Звезды оказывают большое влияние не только на характер, но и на пристрастия людей. Астрологи составили список, состоящий из пяти знаков зодиака, представители которых являются самыми остроумными.

Овен

Рожденные под этим созвездием обладают потрясающим чувством юмора. Они найдут смешное там, где другие его не заметят. Благодаря своему острому уму они могут генерировать шутки, как говорится, на ходу. К любой истории они мгновенно выдадут несколько смешных комментариев. Это веселые и харизматичные люди. Представители данного зодиакального знака часто встречаются среди стендап-комиков.

Близнецы

Эти люди умеют шутить остро и актуально, а самое главное — их шутки всегда будут уместными. Они тонко чувствуют момент. Кроме того, публика готова платить бурей смеха за их остроумные реплики. Рожденные под этим созвездием могут шутить на любую тему, они обожают интеллектуальный юмор с тонким подтекстом. Сарказм помогает Близнецам уменьшить градус напряжения во время споров, ссор и скандалов. Некоторые могут подумать, что представители этого знака слишком грубы, однако к их манере легко привыкнуть, если общаться с ними постоянно. Чаще всего они не пытаются кого-то задеть своим сарказмом.

Рак

Представители этого зодиакального знака очень саркастичны. Раки не хотят выглядеть смешными или привлекать к себе внимание, просто всякие необычные ситуации вызывают у них острое желание поделиться своим мнением в привычной им манере. Как правило, замечания этих людей отличаются остроумием. Обычно они вызывают искренний смех. При этом не все люди способны понять шутки Раков, потому что они, произнося что-то смешное, сохраняют серьезные лица.

Стрелец

Это один из самых остроумных знаков зодиака. Стрельцы всегда имеют в запасе какую-то забавную историю. Окружающим даже может показаться, что у них авантюрная и полная приключений жизнь. Просто, выдавая свой очередной экспромт, представители данного знака всегда будут преувеличивать и добавлять нотки сарказма в историю, чтобы сделать ее более забавной. Юмор Стрельцов находится на грани абсурда. Несмотря на то что они очень любят шутить, рожденные под этим созвездием могут быть крайне серьезными. Сарказм и шутки помогают им легче пережить проблемы и суровую реальность, отмечает Newinform.

Водолей

Представители данного знака зодиака будут смеяться только над тем, что считают смешным. Причем они крайне избирательны в выборе тем для шуток. Водолеи прекрасно умеют чувствовать собеседника. Они умеют воспринимать как тонкий, так и черный виды юмора. Рожденные под данным зодиакальным созвездием люди являются большими оригиналами и обладают острым умом. Они раскрываются лишь в компании знакомых людей. А вот с теми, кого они плохо знают, Водолеи шутить не будут.

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