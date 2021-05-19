Домушники в Подмосковье украли вещи и украшения на миллион рублей

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Правоохранители задержали троих подозреваемых в серии квартирных краж в Подмосковье на сумму свыше миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленники орудовали в городе Видное. Двое мужчин через окна проникали в квартиры, расположенные на первых этажах, отжимая пластиковые рамы. Добычей домушников становились деньги, ювелирные украшения и другие личные вещи. В пресс-службе ведомства уточнили, что место преступления мужчины покидали на автомобиле, за рулем которого находилась их знакомая.

Вскоре злоумышленников задержали. Ими оказались 30-летний и 52-летний мужчины с криминальным прошлым, а также 25-летняя женщина. В ходе обысков по местам их проживания полицейские обнаружили и изъяли денежные купюры различных стран, ювелирные изделия, 23 мобильных телефона, а также банковские карты, фотоаппараты, ноутбуки, наручные часы и строительные инструменты. Также, правоохранителями нашли и изъяли автомобиль, на котором передвигалась троица после совершения преступлений.

Подозреваемые причастны минимум к двум квартирным кражам на территории города Видное. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей. В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Решения суда мужчины будут дожидаться под стражей, а их сообщницу суд отправил под домашний арест. В настоящее время следствие выясняет возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемых.

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