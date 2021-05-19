Избитого матерью 9-летнего мальчика госпитализировали в Москве

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Девятилетнего мальчика госпитализировали в столичную больницу с побоями, которые ему нанесла собственная мать. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в среду, 19 мая.

Накануне сотрудники школы, расположенной в Дмитровском районе столицы, обнаружили на лице и шее ученика синяки, отеки и царапины. Мальчик признался, что повреждения ему нанесла мать. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.

Прокуратура проводит проверку по данному факту. Сотрудники ведомства установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям родительницы.

Ранее сообщалось, что под суд пойдет жительница Электростали, которая регулярно избивала и издевалась на своим 10-летним сыном.

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