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Доктор Елена Кац провела видеоконференцию для ветеранов ВАО по оформлению электронной медкарты
Фото: Дарья Сорокина

Доктор Елена Кац провела видеоконференцию для ветеранов ВАО по оформлению электронной медкарты

Василий Плиткин

Общество

Главный врач Детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат района Вешняки Елена Кац в среду, 19 мая, провела вебинар для членов Совета ветеранов Восточного административного округа. Темой видеоконференции стало оформление электронной медицинской карты на портале mos.ru. Ветеранам представили пошаговую инструкцию по оформлению карты. В ходе вебинара участники смогли получить ответы на самые распространенные вопросы в области цифровизации здравоохранения.

— Я часто встречаюсь с людьми старшего возраста, для которых медицинские услуги — вопрос номер один, — отметила доктор Елена Кац. — Поэтому возникла мысль о проведении видеоконференций, в ходе которых люди в режиме реального времени могли бы получить практические советы, как воспользоваться той или иной услугой. Практика показала, что такие мероприятия очень востребованы, ветераны быстро учатся и в дальнейшем могут самостоятельно получать государственные услуги на портале, и не только в медицинской сфере.

Кац также напомнила, что после регистрации на портале пользователю становятся доступны протоколы осмотров с 2017 года. Кроме того, пациенты самостоятельно могут вносить данные осмотров, сведения о прививках, личном и семейном анамнезе. В разделе «Дневник здоровья» пользователь также самостоятельно вносит данные о температуре тела, пульсе, уровне сахара в крови и артериальном давлении.

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