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В Евросоюзе оценили темпы вакцинации от коронавируса
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Евросоюзе оценили темпы вакцинации от коронавируса

Михаил Алимов

В мире

Уже 40 процентов населения Евросоюза получило хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Об этом рассказала председатель Еврокомиссии Дана Спинант в среду, 19 мая.

— Порядка 40 процентов взрослого населения ЕС получило по меньшей мере одну дозу вакцины. Темпы вакцинации продолжают ускоряться, мы на правильном пути, — написала она в своем Twitter-аккаунте.

Всего на данный момент, по словам председателя Евросоюза, в ЕС отправлены 237,5 миллиона доз вакцин, сделано 202,8 миллиона уколов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 60 процентов россиян получат вакцину от коронавируса до сентября.

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