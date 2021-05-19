Может ли Россия противостоять новейшему оружию США

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Россия сможет оказать противодействие гиперзвуковым ракетам США, даже если они их разместят в Европе. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил военный политолог, подполковник запаса, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

— То, что США разрабатывает гиперзвуковое оружие, было заявлено еще при Трампе. Потом выяснилось, что никакого гиперзвукового оружия нет. Сейчас говорят, что оно разрабатывается, но уже при Байдене. Они дают понять, что такая работа ведется и, вполне возможно, они смогут нам угрожать. Но, помимо информации, что идет разработка, неясно, есть ли сами ракеты. Нет информации о каких-то испытаниях. Все это дело, скорее, будущего, — считает эксперт.

Он добавил, что в России образцы гиперзвукового оружия также разрабатываются. Более того, они проходят испытания, результаты которых в некоторой степени являются военной тайной. Причем разрабатываются и гиперзвуковые противоракеты. Однако в нашей стране об этом стараются говорить мало. Тогда как Вашингтон, напротив, много времени, по наблюдениям Перенджиева, уделяет информационному шуму.

— У меня как у военного политолога такая позиция американцев вызывает вопросы. Если бы были успехи значительные, США бы придерживали информацию об этом, чтобы преподнести нам сюрприз. Думаю, пока с их стороны больше блефа, чем правды. Блефуя, они заодно проверяют нашу реакцию. Но, чтобы американцы ни делали, все нормально. У России есть ресурсы и силы, чтобы им ответить. Так что с нашей стороны идет плановая кропотливая работа, — подытожил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Америки есть новейшее гиперзвуковое оружие дальнего действия — ракеты LRHW, способные летать в 17 раз быстрее звука (около 20 000 км/ч) и поражать цели на расстоянии 1725 миль (примерно 2776 километров). Расстояние это может быть преодолено за 8 минут. Предполагается, что оружие будут транспортировать на грузовиках с пусковыми установками. Каждый транспортер оснастят двумя такими ракетами. Кроме того, планируется вооружить ими все 69 эсминцев ВМС США с управляемым ракетным оружием.

Создается оружие главным образом как средство сдерживания Китая и России. Несмотря на то, что в статье пишут о том, что оно уже есть, там же упоминается, что испытания комплекса намечены на 2023 год.

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