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ФРГ и США обсудят « самые проблемные части» «Северного потока — 2»
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

ФРГ и США обсудят « самые проблемные части» «Северного потока — 2»

Михаил Алимов

Внешняя политика

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в диалоге с США они обсудят «самые проблемные части» проекта «Северный поток —2». К таким частям он отнесвзгляд со стороны тех, кто видит в строительстве газопровода угрозу.

— … обсудить, что является самыми проблематичными частями этого проекта, прежде всего с точки зрения на тех, кто видит в этой связи угрозу. Это прежде всего Украина. Об этом мы будем сейчас говорить — сообщил Маас.

Также он добавил, что переговоры по этому вопросу неформально ведутся между Берлином и Вашингтоном «в последние месяцы», сообщает РИА Новости.

Ранее против строительства проекта выступили США, Украина и Латвия, они считают строительство газопровода «политическим решением».

Через «Северный поток — 2» планируется транзит 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. На 17 мая, как заявил генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе, осталось достроить 80 километров газопровода.

Читайте также: Американские СМИ рассказали о планах США задержать «Северный поток — 2»

Северный поток — 2СШАГермания
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