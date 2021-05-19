Служебное расследование проведут в московской школе после побега ребенка

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Служебное расследование проведут в московской школе, откуда сбежал воспитанник дошкольной группы. Об этом в среду, 19 мая, сообщила директор школы № 338 Мария Андрианова.

По ее словам, во время полдника один из воспитанников покинул территорию образовательной площадки с дошкольными группами. Индивидуальный ассистент ребенка и воспитатель начали искать его на этаже. Затем они обратились к сотруднику охраны. Он рассказал, что похожий ребенок вышел вместе с родителем. С помощью видеокамер выяснилось, что мальчик покинул здание образовательного учреждения следом за посетительницей.

Сотрудники школы и родители практически сразу нашли ребенка. На место инцидента приехали полицейские и врачи скорой помощи. Медики осмотрели ребенка, а затем отпустили его с родителями домой.

— В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование, в ходе которого все виновные в произошедшем будут наказаны, — цитирует Андрианову РИА Новости.

Она отметила, что охранному предприятию направили претензию за ненадлежащее исполнение обязанностей. В школе будет организован постоянный контроль старшего воспитателя за входом и выходом в здание.

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