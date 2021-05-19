Дело об угрозе убийства генпрокурора возбудили в Белоруссии

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В Белоруссии возбудили уголовное дело об угрозе убийством генерального прокурора республики Андрея Шведа. Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры в среду, 19 мая.

Кроме того, возбуждено уголовное дело о публичном оскорблении Шведа в интернете. Уточняется, что специалисты обнаружили нарушения во время «ежедневного мониторинга сети Интернет», пишет ТАСС.

Ранее администрация Лукашенко заявила о возможной дестабилизации ситуации в Белоруссии.

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