Светлана Разворотнева: Детский отдых должен быть бесплатным

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Член общественной палаты РФ, руководитель АНО «Центр защиты прав москвичей» Светлана Разворотнева выдвинула инициативу создания собственной системы поддержки семьи в Москве. Об этом она заявила в рамках круглого стола «Об организации летнего отдыха и оздоровления детей в городе Москве в 2021 году». Мероприятие прошло на площадке регионального отделения ОНФ.

Правозащитница убеждена, что Москва может и должна оказать дополнительную социальную поддержку семьям, обеспечив полное, 100-процентное возмещение оплаты путевок всем московским школьникам в детские лагеря. Эксперт также отметила, что необходимо гарантировать возможность для каждого ребенка бесплатно заниматься в любом кружке или секции.

— Каждый ребенок должен иметь возможности для развития вне зависимости от кошелька родителей, — подчеркнула Светлана Разворотнева.

Кроме этого, во всех районах столицы должны быть построены современные культурно-досуговые центры, спортивные комплексы и бассейны, оплата занятий в которых должна быть компенсирована родителям ребенка.

Как отметила Разворотнева, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, к 1 июля 2021 года необходимо разработать подход к созданию целостной системы мер поддержки семей с детьми в целях сведения к минимуму риска бедности таких семей. По ее мнению, в этом контексте важно поддержать инициативы по развитию наемного жилья и субсидий на наем и введение специальных квот при приеме в институты детей из многодетных семей. В этой связи Светлана Разворотнева выдвинула предложение о предоставлении всех видов социальной помощи детям и подросткам до момента окончания учебы в вузах и ссузах, а также о продолжении практики, реализованной в период пандемии: сделать выплаты на детей постоянными.

При этом правозащитница подчеркнула необходимость соблюдения прозрачности и упрощения процедуры предоставления социальной поддержки и государственных услуг, причем не только в Москве, но и во всей стране.

— Необходимо, чтобы семьи получали помощь без сбора документов, без многократных посещений учреждений. На этом в своем послании делал акцент президент, — отметила она.

Также Светлана Разворотнева выдвинула инициативу создания единого навигатора для организации летнего отдыха детей, где будут представлены все соответствующие предложения и возможности, а каждый родитель сможет выбрать для своего ребенка подходящее направление.

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