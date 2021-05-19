Дорожный патруль спас котенка в Москве

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Дорожный патруль помог спасти котенка в Москве. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Котенок попал под колеса машины прямо во время движения и забрался в моторный отсек. Водитель вовремя заметил животное и остановился. Дорожный патруль помог достать котенка из-под машины. Его отвезли в ветеринарную клинику.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Врачи выяснили, что котенок поранил хвост. Его захотел забрать один из посетителей, так что сразу после лечения котенок обрел новый дом.

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