Судебное заседание по делу блогера Mellstroy об избиении девушки перенесли на 9 июня

Фото: пресс-служба Пресненского суда

Заседание суда по делу блогера Mellstroy (Андрея Бурима) перенесли на 9 июня для изучения материалов дела. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Пресненского суда в среду, 19 мая.

Отмечается, что заседание пройдет в 11:00.

Напомним, стример под псевдонимом Mellstroy разбил девушке лицо во время прямой трансляции, ударив ее несколько раз головой об стол. Инцидент произошел во время съемок на YouTube-канале в башне «Федерация» высотного комплекса «Москва-Сити».

В октябре 2020 года в отношении молодого человека было заведено уголовное дело по признакам преступления «Побои». В настоящее время блогер находится под подпиской о невыезде. Стримеру грозит до двух лет лишения свободы.

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