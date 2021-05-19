СМИ: В Иране родители убили сына за отказ жениться

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В Иране родители убили сына за то, что он отказался жениться. Об этом сообщает издание Mirror.

Отмечается, что кинорежиссер Бабак Хоррамдин вернулся в Иран из Великобритании, где проживал с 2010 года. Отец разозлился на него из-за отказа жениться, несмотря на 47-летний возраст. Между мужчинами произошел конфликт. В результате Хоррамдин получил ножевое ранение.

Полиция нашла тело режиссера в пригороде Тегерана. Родители признались в убийстве сына. Также выяснилось, что три года назад они убили свою дочь, а десять лет назад разделались с зятем.

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