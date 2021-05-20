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«Клубок целующихся змей»: Валерий Меладзе описал современный шоу-бизнес
Фото: Youtube / Юрий Костин

«Клубок целующихся змей»: Валерий Меладзе описал современный шоу-бизнес

Евгения Владимирова

Звезды

Российский певец Валерий Меладзе назвал современный шоу-бизнес «клубком целующихся змей». Таким образом он ответил на вопрос об определении данной сферы.

— Шоу-бизнес — клубок целующихся змей, — заявил он в интервью шеф-редактору балтийского бюро «Аргументов недели».

Кроме того, Меладзе в формате блиц-опроса раскрыл подробности своей жизни и ответил на ряд других вопросов. Так, артист рассказал о том, что скучает по конкурсу «Новая волна» в Юрмале. Самым страшным моментом в его жизни стал период развода, а наиболее волнительным — рождение его детей. Недавно его супруга Альбина Джанабаева родила артисту дочь, теперь у Меладзе шестеро детей.

Меладзе также считает, что свою судьбу на 100 процентов изменить невозможно, поскольку что-то дается человеку с рождения. Лучшим средством от хандры артист считает сон: после тяжелого дня он приходит домой, пьет горячий чай и долго спит.

Музыкант также ответил на вопрос, чем женщина может оттолкнуть мужчину. Артист считает отвратительным, когда женщина беспринципна. Меладзе добавил, что уверен в том, что дружба между женщиной и мужчиной возможна.

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Шоу-бизнесВалерий МеладзеРоссийские звезды
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