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«Врач умолял меня пойти в больницу»: Сальма Хайек рассказала, как переболела коронавирусом
Фото: Youtube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

«Врач умолял меня пойти в больницу»: Сальма Хайек рассказала, как переболела коронавирусом

Евгения Владимирова

Звезды

Актриса Сальма Хайек рассказала, что очень тяжело переживала коронавирус и боялась, что не справится с болезнью. Актриса боролась с инфекцией больше месяца и отказывалась от госпитализации.

— Мой врач умолял меня пойти в больницу, потому что мне было так плохо! Я сказала: «Нет, спасибо. Лучше умру дома», — призналась звезда в интервью изданию Variety.

Хайек рассказала, что ей приходилось лежать под кислородной маской из-за осложнений после коронавируса. Актрисе удалось выздороветь, но последствия болезни беспокоят ее до сих пор. В частности, она жалуется на одышку и быструю утомляемость.

Известно, что Сальма Хайек работает с Ридли Скоттом над картиной «Дом Гуччи». По ее словам, она многое не могла делать на площадке из-за усталости.

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