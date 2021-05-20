«Врач умолял меня пойти в больницу»: Сальма Хайек рассказала, как переболела коронавирусом

Фото: Youtube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Актриса Сальма Хайек рассказала, что очень тяжело переживала коронавирус и боялась, что не справится с болезнью. Актриса боролась с инфекцией больше месяца и отказывалась от госпитализации.

— Мой врач умолял меня пойти в больницу, потому что мне было так плохо! Я сказала: «Нет, спасибо. Лучше умру дома», — призналась звезда в интервью изданию Variety.

Хайек рассказала, что ей приходилось лежать под кислородной маской из-за осложнений после коронавируса. Актрисе удалось выздороветь, но последствия болезни беспокоят ее до сих пор. В частности, она жалуется на одышку и быструю утомляемость.

Известно, что Сальма Хайек работает с Ридли Скоттом над картиной «Дом Гуччи». По ее словам, она многое не могла делать на площадке из-за усталости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Танец Хопкинса и Хайек после победы на «Оскаре» набрал миллионы просмотров