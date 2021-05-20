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Шри-Ланка закрыла въезд в страну из-за коронавируса до конца мая
Фото: pixabay.com/ru

Шри-Ланка закрыла въезд в страну из-за коронавируса до конца мая

Виктория Родимкина

В мире

Шри-Ланка на десять дней приостановила въезд граждан из зарубежных стран из-за риска распространения коронавируса. Об этом сообщило управление гражданской авиации в четверг, 20 мая.

— Все международные аэропорты Шри-Ланки не разрешат высадку пассажиров в Шри-Ланку с 23:59 часов 21 мая 2021 года до 23:59 часов 31 мая 2021 года с целью контроля ситуации COVID-19 в стране, — отметили в сообщении.

При этом власти разрешили въезд пассажиров, чей рейс вылетит из аэропортов островного государства не позднее чем через 12 часов после прилета, сообщает РИА Новости.

На Шри-Ланке началась третья волна коронавируса. COVID-19 в мае этого года выявили у 50 тысяч человек. Ранее на острове было выявлено рекордное значение суточного прироста заболевших — инфекцию зафиксировали у 3591 человека. За все время в Шри-Ланке выявлено 144 425 случаев коронавируса.

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