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Главный онколог Москвы рассказал, какие обследования нужно проходить регулярно
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Главный онколог Москвы рассказал, какие обследования нужно проходить регулярно

Евгения Владимирова

Здоровье

Главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал, какие медицинские обследования нужно проходить регулярно. По словам специалиста, женщинам следует посещать гинеколога и делать маммографию, а после 50 лет мужчинам и женщинам нужно сдать анализ кала на скрытую кровь, чтобы на ранней стадии не пропустить появление онкологии.

Специалист отметил, что женщинам после 21 года необходимо посещать гинеколога регулярно для осмотра шейки матки. Это поможет обезопаситься от появления раковых заболеваний или обнаружить их на раннем этапе. После 39 лет женщинам раз в три года необходимо делать маммографию.

Для мужчин старше 45 лет обязательным анализом является сдача крови на простатический специфический антиген (ПСА).

— Для мужчин от 45 лет — это кровь на ПСА (простатический специфический антиген — прим. «ВМ»), для женщин и мужчин после 50 лет — анализ кала на скрытую кровь либо гастроколоноскопия, которая позволяет выявлять опухоль толстой кишки, — отметил врач в интервью РИА Новости.

Особое внимание Хатьков уделил курильщикам. Им специалист посоветовал проходить КТ легких. Это обязательный анализ для всех, кто выкуривает пачку сигарет в день на протяжении 10 лет. Хатьков отметил, что КТ легких для скрининга показано даже тем людям, которые бросили курить несколько лет назад.

Ранее «ВМ» писала о симптомах, с которыми стоит обращаться врачу.

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