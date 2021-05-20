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Москалькова предложила снять судимость с тех, кто совершил «легкие» преступления
Фото: пресс-служба Совфеда

Москалькова предложила снять судимость с тех, кто совершил «легкие» преступления

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила провести амнистию для людей с судимостью, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести.

По ее словам, важно сделать так, чтобы люди, которые не представляют большой опасности для общества, не имели судимостей.

— Преступления небольшой и средней тяжести должны влечь наказание, но не судимость, потому что она не дает возможности ни на работу устроиться, ни кредит взять, — сказала Татьяна Москалькова.

Она отметила, что имеет смысл провести амнистию по снятию судимости с таких людей. Омбудсмен пояснила, что многие уже отбыли наказание за преступление, но судимость не дает им устроиться на работу, так как работодатели не хотят брать таких сотрудников, сообщает Интерфакс.

Судимость стала для таких людей стеной, сквозь которую они не могут пробиться, добавила Татьяна Москалькова.

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