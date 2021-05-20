Главный следователь столичной полиции Наталья Агафьева уходит в отставку

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Заместитель начальника ГУ МВД по Москве и руководитель Главного следственного управления (ГСУ) столичной полиции Наталья Агафьева покидает свой пост. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что Агафьева написала рапорт об увольнении по выслуге лет. В органах внутренних дел она служит с 1978 года, а в качестве руководителя — с 1985-го.

— Генерал-майор юстиции Агафьева Наталья Ивановна более шести лет возглавляет крупнейший орган предварительного следствия системы МВД России — ГСУ ГУ МВД по Москве, которое вносит значительный вклад в формирование судебно-следственной практики по расследованию уголовных дел, — говорится в сообщении пресс-службы.

Добавляется, что за время службы Агафьевой удалось разработать эффективную систему расследования преступлений, характерных для столичного региона.

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