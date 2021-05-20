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Посетителей и сотрудников ТЦ на востоке столицы эвакуировали
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Посетителей и сотрудников ТЦ на востоке столицы эвакуировали

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Щёлковское шоссе, вл75 Карта всех событий

В торговом центре на востоке Москвы произвели эвакуацию. Об этом написали в Instagram-аккаунте «Гольяново», 20 мая.

Эвакуация произошла в торговом центре «Щелковский», расположенном по адресу Щелковское шоссе, владение 75. Причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее «Вечерняя Москва» писала об эвакуации одной из казанских школ после того, как заведение получило письмо якобы от сообщника Ильназа Галявиева. Инцидент произошел утром 18 мая. На почту казанской школы № 67 пришло письмо с угрозой. Подписавшийся назвал себя сообщником 19-летнего юноши, который устроил стрельбу в гимназии № 175.

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Щелковское шоссеэвакуацияторговый центр
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