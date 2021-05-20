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Ремонт четырех подземных пешеходных переходов начался в Москве
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Ремонт четырех подземных пешеходных переходов начался в Москве

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, МКАД, 106-й километр Карта всех событий

Четыре подземных пешеходных перехода начали ремонтировать в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 20 мая.

Специалисты проведут ремонт на юге города на Балаклавском проспекте и 5-ом Донском проезде. Кроме того, пешеходные переходы приведут в порядок на 106-м километре МКАД и в Зеленограде.

Уточняется, что рабочие уже отремонтировали пешеходный переход на Пролетарском проспекте. В процессе реставрации находится переход в Каширском проезде и переходы на проспектах Андропова и Ленинском проспекте. Всего до конца 2021 года в столице планируют отремонтировать 14 пешеходных тоннелей.

Специалисты заменят керамическое покрытие стен на гранитную облицовку. Кроме того, рабочие обновят инженерные системы и гранитные плиты на лестницах.

Во время ремонтных работ часть перехода будет открыта, поэтому движение пешеходов не будет ограничено, добавили в пресс-службе.

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