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Дом культуры реконструируют в Ватутинках
Фото: Антон Гердо /Вечерняя Москва

Дом культуры реконструируют в Ватутинках

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, поселение Десеновское, улица Дмитрия Рябинкина, 13 Карта всех событий

Дом культуры реконструируют в поселке Ватутинки в Новой Москве. Об этом рассказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Объект находится по адресу улица Дмитрия Рябинкина, дом 13. Во время ремонтных работ специалисты обновят внутреннюю и внешнюю отделку здания, а также приведут в порядок инженерные системы. Соответствующий проект согласовала Мосгосэкспертиза.

В Доме культуры планируют открыть зал на 300 мест, а также библиотеку, костюмерные и другие помещения. В здании будут работать студии живописи, декоративно-прикладного искусства, иностранного языка. Кроме того, для москвичей откроют физкультурный зал и два зала для хореографии.

— В Доме культуры на постоянной основе проводятся культурно-досуговые и физкультурные мероприятия как для детей, так и для взрослых. Например, выставочные, массовые театрализованные праздники, спектакли, тематические вечера и концертные программы, а также мастер-классы и лекции, — отметила Анна Яковлева.

Прилегающую к объекту территорию благоустроят и озеленят. Возле здания организуют открытые парковки и установят наружное освещение, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что детский сад на 140 мест достроили в Люблине.

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