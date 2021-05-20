Дмитрий Саблин: Ускорены строительство и ввод 20 школ и детских садов в ТиНАО

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Руководители восьми крупнейших строительных компаний, ведущих работу в Новой Москве, приняли решение о досрочном начале строительства и вводе 20 школ и детских садов. Такое решение было принято по итогам рабочей группы «Развитие ТиНАО: гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры», прошедшей под руководством депутата Госдумы Дмитрия Саблина.

— На федеральном уровне необходимы новые решения, которые гарантируют развитие города, — подчеркнул Саблин.

Он предложил рабочей группе обсудить ряд инициатив, в том числе в части субсидирования ставки кредитования строительства социальных объектов.

В ответ на инициативу Дмитрия Саблина представители стройкомплекса приняли ряд решений по досрочному началу и ускоренному завершению строительства 20 соцобъектов в 16 жилых комплексах ТиНАО. Среди них 9 детских садов, 7 школ и две новых поликлиники.

В работе группы приняли участие руководитель ДРНТ Москвы Владимир Жидкин и префект ТиНАО Дмитрий Набокин.

Напомним, ранее после обращений горожан Дмитрий Саблин предложил обсудить расширение положений закона «О статусе столицы» и проработать необходимые поправки в профильные федеральные законы.

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