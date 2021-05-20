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Более 400 кошек и собак из двух столичных приютов нашли хозяев почти за полтора года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Более 400 кошек и собак из двух столичных приютов нашли хозяев почти за полтора года

Елена Фролова

Животные

Хозяев обрели 430 кошек и собак, содержавшихся в двух столичных приютах для бездомных животных, подведомственных государственному бюджетному учреждению (ГБУ) «Доринвест». Такую информацию предоставили в пресс-службе учреждения.

Уточняется, что с января по конец декабря 2020 года жить в свой новый дом уехали 189 кошек и 134 собаки. В свою очередь с января по май текущего года семью нашли еще 70 кошек и 37 собак.

В настоящее время в указанных приютах находятся 1267 собак и 430 кошек. На сегодняшний день в столице насчитывается 13 государственных приютов, отмечает РИАМО. Благодаря материальной помощи государства животные обеспечиваются кормом и необходимыми ветеринарными препаратами. Помимо этого, власти финансируют установку и ремонт вольеров, а также другие нужные мероприятия.

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