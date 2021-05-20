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Бизнесмен уклонился от уплаты свыше 5 миллионов рублей, подделав налоговую декларацию
Фото: СК РФ

Бизнесмен уклонился от уплаты свыше 5 миллионов рублей, подделав налоговую декларацию

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, Химки Карта всех событий

В подмосковных Химках Следком возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

Уточняется, что предприниматель, занимавшийся торговлей текстилем, не платил налоги в течение всего 2019 года. Для этого он подделывал сведения в своих налоговых декларациях. В общей сложности за указанный период бизнесмен не уплатил в пользу государства более пяти миллионов рублей.

— В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, — заключила Врадий.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Уклонение физического лица от уплаты налогов». Бизнесмену может грозить до года заключения.

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