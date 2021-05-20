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Столичная прокуратура начала проверку после падения 8-летней девочки с качелей
Фото: Вечерняя Москва

Столичная прокуратура начала проверку после падения 8-летней девочки с качелей

Илья Ашуров

Происшествия

Прокуратура Москвы проведет проверку по факту падения ребенка с качелей на северо-востоке столицы. Об этом в четверг, 20 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 19 мая на детской площадке в районе Лианозово. 8-летняя девочка качалась на качелях, как вдруг одна из цепей, на которых они держались, оборвалась. В результате случившегося ребенок был госпитализирован с телесными повреждениями, уточняет пресс-служба ведомства.

Столичная прокуратура начала проверку после падения 8-летней девочки с качелейФото: Генпрокуратура

В ходе проверки правоохранители установят все обстоятельства произошедшего, а также оценят действия людей, ответственных за обслуживание и ремонт детской площадки.

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ремонтдетские площадкиПрокуратура
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