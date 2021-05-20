Зеленский предложил решить судьбу Донбасса на всеукраинском референдуме

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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе могут вынести на всеукраинский референдум. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, этот вариант решения вопроса может случиться, если не сработают другие способы решения конфликта. Зеленский считает проблему урегулирования ситуации в Донбассе главной для Украины.

Также Зеленский добавил, что для достижения мира необходим прямой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил беспокойство выдачей российских паспортов в Донбассе, но не уточнил, как Киев планирует на это реагировать, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о начале контактов администраций глав Украины и России по организации встречи с Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили эту информацию, уточнив, что речь идет о гипотетической встрече.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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