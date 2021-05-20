Возможный рост цен на индийский чай подтвердили в России

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Острая санитарно-эпидемиологическая ситуация с коронавирусом, которая сложилась в Индии, может стать причиной роста цен на индийский чай в российских магазинах. Такое мнение высказал генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

— Конечно, в данный момент речь идет только о прогнозах. Сезон сбора чая в Индии начался совсем недавно. Его пик наступит только в июне-июле. До этого COVID-19 распространялся в Индии главным образом в густонаселенных городах. Однако в настоящее время ситуация осложнилась тем, что в штате Ассам зафиксирован рост инфекции конкретно в чайных хозяйствах, — пояснил Рамаз Чантурия.

Он также предупредил, что в случае развития данной ситуации, ограничения будут введены в регионах, где занимаются производством чая. Все это, естественно, скажется на снижении экспорта данного напитка. По мнению эксперта, это может привести к тому, что российские и другие иностранные компании, сотрудничающие с индийскими производителями, будут искать возможности удовлетворения спроса в других странах, например, Кении или Шри-Ланке, отмечает ИА «НСН».

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