Десять СИЗО на десять тысяч мест планируют построить в России
Десять следственных изоляторов на десять тысяч мест планируется построить в Российской Федерации. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Балан.
По его словам, СИЗО будут построены в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018–2024 годы». Кроме того, появятся 14 режимных корпусов общей вместимостью более трех тысяч мест.
Балан напомнил, что в ходе реализации ФЦП в 72 территориальных органах ФСИН России по итогам 2020 года создано более пяти тысяч рабочих мест. За счет появления новых рабочих мест к труду было привлечено свыше семи тысяч осужденных, сообщает ТАСС.
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