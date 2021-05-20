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МЧС предупредило горожан об усилении ветра в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

МЧС предупредило горожан об усилении ветра в Москве

Анастасия Колоскова

Город

В Москве вечером в четверг, 20 мая, ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Жителям столицы следует быть осторожными из-за непогоды, предупреждает МЧС.

— Не паркуйтесь под деревьями, линиями электропередачи и рекламными щитами. А лучше обходите эти места, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Ранее на фоне прогнозов о сильном ветре и грозе комплекс городского хозяйства столицы призвал москвичей быть внимательнее на улицах, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили, а городские власти обратились к рестораторам с просьбой закрыть летние веранды.

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