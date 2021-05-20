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Стало известно, как со временем менялись вкусы сладкоежек в Петербурге
Фото: pixabay.com

Стало известно, как со временем менялись вкусы сладкоежек в Петербурге

Елена Фролова

Общество

Эксперты накануне Дня города Санкт-Петербурга выяснили, как менялись предпочтения петербуржцев в сладостях с течением времени.

Выяснилось, что мода на масляные торты появилась после окончания Великой Отечественной войны. Дело в том, что люди истосковались по жирным и калорийным продуктам. Причем они пользуются спросом и в современные дни. Так, на прилавках петербургских кондитерских и продуктовых магазинов можно найти торты «Лунный» и «Прага», а также песочные корзинки с масляным кремом.

— В основе рецепта находятся сливочное масло и различные добавки, например, какао, конфитюр, вареная сгущенка. Подобные сладости были лидерами по продажам, так как в Советском Союзе торт не был продуктом первой необходимости, и его покупали в основном на праздники, — пояснила гендиректор одной из городских кондитерских фирм Варвара Белецкая.

Более легкие десерты начали пользоваться популярностью в постсоветский период. Тогда кондитеры стали использовать в рецептах растительные сливки, из которых готовили йогуртовые тортики. Это длилось примерно до 2010 года. В этот период петербуржцам особенно нравилась известная булочка «Метрополь», отмечают «Невские новости».

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Санкт-Петербургсладоститорт
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