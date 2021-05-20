Подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр задержали в Москве

Фото: Пресс-служба Госдумы

Оперативники задержали подозреваемого в сбыте поддельных денежных знаков. Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по СВАО.

Установлено, что преступник связался с 28-летней жительницей столицы, которая разместила в интернете объявление о продаже дорогого смартфона. В своем обращении преступник предложил срочно выкупить у девушки гаджет. Во время сделки молодой человек произвел оплату наличными, передав девушке 14 банкнот достоинством 5 тысяч рублей.

Позже обманутая гражданка не смогла внести эти купюры на личный счет через банковский терминал. Пострадавшая обратилась в полицию.

Уточняется, что банкноты, которыми расплатился подозреваемый, не соответствуют образцам билетов Гознак по способу печати реквизитов и защищенных элементов.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Ранее «ВМ» писала, что поддельные банкноты стали реже попадаться в Московском регионе. По данным организации, в регионе за первые три месяца этого года специалисты выявили 3789 поддельных денежных знаков. При этом наибольшей популярностью у фальшивомонетчиков пользуются пятитысячные банкноты.

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