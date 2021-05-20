Белый дом признался в невозможности остановить строительство «Северного потока 2»

Фото: Whitehouse

Администрация президента США Джо Байдена признала трудность задачи помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток 2» российского производства в Европе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, США предприняли все необходимые шаги для того, чтобы предотвратить завершение строительства магистрального газопровода.

— Когда президент приступил к обязанностям, 95 процентов трубопровода было построено, и мы продолжаем говорить о том, что это плохая идея и нехороший план… Как можем мы остановить реализуемый в другой стране проект, законченный на 95 процентов? — цитирует Псаки РИА Новости.

Ранее член комитета Бундестага Германии по энергетике Штеффен Котре сообщил, что санкции в отношении США из-за ситуации с «Северным потоком — 2» стали бы «политически правильным» шагом для немецкого правительства.

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