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Евросоюз ожидает вступления в силу электронного COVID-сертификата в июле
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Евросоюз ожидает вступления в силу электронного COVID-сертификата в июле

Анастасия Колоскова

В мире

Цифровой COVID-сертификат может вступить в силу в Евросоюзе с 1 июля. Об этом сообщил депутат Европарламента Хуан Фернандо Лопез Агиляр, отвечающий за гражданские свободы.

— У нас есть временной график, это соглашение должно еще пройти голосование в комитете по гражданским свободам и утверждение на пленарной сессии Европарламента. Мы ожидаем, что оно может вступит в силу к 1 июля, — цитирует политика РИА Новости.

Ранее сообщалось, что проект цифрового COVID-сертификата, над которым работают в Евросоюзе, удачно прошел первый этап согласований. Согласно законопроекту, в электронном документе, который будет действовать на всей территории Евросоюза, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии, будут содержаться три варианта данных: информация о прививке против COVID-19 или об отрицательном ПЦР-тесте, или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета.

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