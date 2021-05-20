Более 638 тысяч случаев коронавируса выявили в мире за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С начала пандемии в мире зафиксировали более 164,52 миллиона подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, при этом за сутки это число выросло на 638 247, следует из данных, опубликованных в четверг, 20 мая, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Сообщается, что за сутки в мире скончалось 13 247 пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии в мире от коронавируса скончались 3 412 032 миллиона человек.

ВОЗ учитывает в своей статистике лишь официально подтвержденные государствами данные.

Уточняется, что более 46 процентов случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки пришлось на Юго-Восточную Азию (298 324), куда вошла Индия. Далее следуют Северная и Южная Америка (189 463) и затем Европа (92 307).

Согласно сведениям ВОЗ, наибольшее число заболевших коронавирусом зафиксировали в США — 32 676 954, на втором месте расположилась Индия (25 772 440), на третьем — Бразилия (15 732 836). В первую пятерку вошли также Франция (5 820 918) и Турция (5 151 038). Далее следуют Россия (4 974 908), Великобритания (4 452 531), Италия (4 172 525), Испания (3 626 393), Германия (3 619 848), Аргентина (3 371 508) и Колумбия (3 144 547).

Наибольшее число летальных случаев от COVID-19 зарегистрировали в США — 581 717, в тройку лидеров также вошли Бразилия (439 050) и Индия (287 122). Четвертое место заняла Мексика (220 746), пятое — Великобритания (127 694). Ниже расположились Италия (124 646), Россия (117 361), Франция (107 403), Германия (86 902), Колумбия (82 291), Испания (79 502) и Иран (77 765), сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявлено более 9,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции.

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