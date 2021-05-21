Эксперт объяснил рост полной стоимости ипотечного кредита в России

Фото: pixabay.com

Полная стоимость ипотечного кредита (общая сумма выплат, с учетом процентной ставки и иных платежей по кредиту) в апреле 2021 года увеличилась в России до 9,2 процента. Об этом рассказали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Как уточнили в ОКБ, в декабре 2020 года и в январе 2021 года полная стоимость ипотечного кредита составляла 9,1 процента, в феврале и марте она снизилась до девяти процентов.

Генеральный директор ОКБ Артур Александрович пояснил, что увеличение показателя отражает реакцию кредитно-финансовых организаций на решение Центробанка дважды повысить ключевую ставку — в марте и апреле соответственно.

Эксперт не исключил, что полная стоимость ипотеки может продолжить расти, особенно с июля, когда во многих регионах страны завершится срок действия программы льготной ипотеки, сообщает ТАСС.

Ранее экономист объяснил, почему опасен рост числа одобряемых банками кредитов.

Читайте также: Россиян предупредили о скором повышении ставок по ипотеке