Делегация Москвы завоевала 7 наград на фестивале «Российская студенческая весна»

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Делегация Москвы на XXIX фестивале «Российская студенческая весна» завоевала семь наград и Гран-при. Об этом рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Всего на фестивале было представлено 1246 конкурсных работ от 3,5 тысячи участников из 75 регионов России. Заключительный этап мероприятия прошел в Нижнем Новгороде.

— Делегация Москвы получилась яркой, самобытной, а главное — талантливой, и полученные награды тому подтверждение. Мы рады, что молодежи, которая принимает участие в конкурсе, становится все больше, а проекты — разнообразнее, — уточнила Екатерина Драгунова.

Делегацию от Москвы наградили за работы в вокальном, театральном и инструментальном направлениях. В хореографическом направлении столичные участники взяли две награды в номинации «Уличный танец» и номинации «Народный танец».

Кроме того, студентка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Зарина Бикмуллина взяла Гран-при в новом направлении «Научный слэм», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры пройдут на ВДНХ.

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