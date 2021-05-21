Проект «Бизнес-уик-энд» запустит две программы для начинающих предпринимателей

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Занятия образовательного проекта «Бизнес-уик-энд» для начинающих предпринимателей начнутся 24 мая. Об этом сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, жители столицы от 17 до 30 лет смогут поучаствовать в преакселерационной и акселерационной программах. Проект «Бизнес-уик-энд» реализуется с 2018 года. Он включает в себя разные практико-ориентированные программы.

— Например, преакселератор — это базовый курс, он рассчитан на тех, кто хотел бы открыть свое дело. А акселератор — более продвинутая программа, предназначенная для уже действующих предпринимателей, — отметила Наталья Сергунина.

Образовательный курс преакселератора состоит из десяти занятий. Участники курса изучат основы предпринимательства, проработают бизнес-идеи с опытными наставниками, освоят финансовые и юридические аспекты.

Акселерационная программа создана для тех, у кого уже есть небольшой опыт в предпринимательстве. Для участия в ней нужно быть субъектом малого и среднего бизнеса, зарегистрированным в Москве, и иметь команду от трех до пяти человек. Программа акселератора рассчитана на шесть недель. Обучение пройдут более 500 молодых предпринимателей. Они смогут индивидуально проработать свои проекты под руководством наставников и экспертов.

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