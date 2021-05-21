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Нарушения антиковидных мер выявили в 33 ресторанах McDonald's в Москве
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Нарушения антиковидных мер выявили в 33 ресторанах McDonald's в Москве

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Хабаровская улица, 15 Карта всех событий

Роспотребнадзор выявил нарушения в 33 из 83 проверенных ресторанах McDonald's в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

Проверки были проведены в период с 17 по 19 мая. Специалисты оценивали соблюдение в сети ресторанов антиковидных мер. В ведомстве отметили, что в 33 заведениях были выявлены нарушения эпидемических требований.

В частности, в ресторанах не контролировали рассадку посетителей и дистанцию между ними. Кроме того, у многих сотрудников McDonald's не проверяли температуру в течение дня, они работали со спущенными масками и без перчаток.

Уточняется, что за грубые нарушения был временно закрыт McDonald's по адресу улица Хабаровская, дом 15, строение 1. Также временно прекратил работу ресторан по адресу улица Зеленодольская, дом 38.

В отношении 33 юрлиц были составлены протоколы об административных правонарушениях, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что кальянную в Москве опечатали за нарушения мер профилактики COVID-19.

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