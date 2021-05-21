Привившиеся от COVID-19 в регионах смогут получить вторую дозу вакцины в Москве

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Люди, привившиеся от COVID-19 в регионах России, смогут получить вторую дозу вакцины в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, для записи необходимо позвонить по телефону в одну из 11 столичных клиник. Вакцинироваться по данной схеме смогут как уезжавшие из столицы москвичи, так и жители регионов.

— Все применяемые сейчас в России вакцины от COVID-19 вводятся в два этапа, и мы понимаем, что у граждан в силу разных обстоятельств не всегда есть возможность получить второй компонент в том же регионе, — пояснила Анастасия Ракова.

Она добавила, что информация о привитых по России передается в федеральный реестр, поэтому сложностей с вакцинацией в разных городах не будет.

В Москве перед вакцинацией вторым компонентом врачи будут проверять данные по соответствующей базе, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от COVID-19.

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